OnlyFans | «Une plateforme qui change son modèle d'affaires du jour au lendemain»

Notons qu'OnlyFans a précisé que les créateurs pourront toujours mettre en ligne de la nudité s’ils se conforment aux nouvelles règles du site. À ce stade, elles interdisent la promotion de la violence, des armes à feu, des thèmes sexuels extrêmes (comme la zoophilie et le viol), et autres contenus subversifs.

Selon The Associated Press, cette plateforme compte 130 millions d’utilisateurs et plus de 2 millions de créateurs de contenu. Sa popularité a explosé à la faveur des restrictions sanitaires en 2020, comme d’autres services qui mettent des créateurs et influenceurs en relation avec une audience.