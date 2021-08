Montréal | Interdiction des sacs en plastique

La Ville de Montréal interdira, dans un an, la distribution de tous les sacs de plastique réservés aux emplettes dans les commerces de détail.

Cette interdiction visera également les restaurants qui offrent des plats pour emporter ou en livraison.

De plus, dans 18 mois, certains articles de plastique non recyclables et non recyclés seront interdits dans les commerces de détail et les restaurants.