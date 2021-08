Microdistilleries | Cri du coeur contre la «taxe des miettes»

«Un touriste qui vient chez nous et achète directement chez le producteur et bien le gouvernement récolte quand même 52% des recettes du produit. Quand on se compare au reste du Canada, on réalise qu’on est vraiment mal traité au Québec. Ici c’est 28$ du litre, alors que dans l’ouest du Canada c’est 70 cents du litre et qu’en Alberta c’est 2,46$ du litre.»