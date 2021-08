Équité salariale | Jusqu'à 52 000 $ en salaire rétroactif

Plus de 60 000 Québécoises recevront des milliers de dollars de salaire rétroactivement parce que des syndicats ont démontré qu’elles subissaient de la discrimination salariale.

Même si la Loi sur l’équité salariale du Québec a été adoptée en 1996, des milliers de travailleuses québécoises n’ont pas été rémunérées équitablement pendant de nombreuses années.

Des syndicats du milieu de la santé et de l’éducation ont eu gain de cause en obtenant des ententes d’équité salariale après avoir porté plainte en 2010 et 2015.