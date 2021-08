Monnayer sa médaille olympique | «Les annonceurs sont généralement en amour avec les médailles d’or»

En plus de la somme accordée par le Canada, les médaillés olympiques de retour des JO de Tokyo tenteront de monnayer leur précieuse récolte auprès d’entreprises.

Le Canada va accorder les sommes suivantes aux médaillés de retour des JO de Tokyo :

Médaille d'or : 20 000 $

Médaille d'argent : 15 000 $

Médaille de bronze : 10 000 $

Ces sommes sont nettement inférieures à celles offertes par d’autres pays à leurs médaillés d’OR olympique :

Singapour et Hong Kong : 930 449 $ CAN

Kazakhstan : 313 103 $ CAN

Italie : 268 796 CAN

Espagne : 138 829 CAN

France : 95 998 CAN

Russie : 76 799 CAN

Japon : 56 122 CAN

États-Unis : 47 260 CAN

Chine : 38 399 CAN

Allemagne : 28 061 CAN

En plus de ces sommes, les médaillés olympiques canadiens, ou autres, peuvent monnayer leurs médailles auprès d’entreprises d’ici.

Mais malheureusement les médailles olympiques n’ont pas toutes la même valeur.