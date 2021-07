Devrait-on fermer les commerces le dimanche?

«La principale raison concerne la qualité du service, qui est diluée quand on ouvre plus d’heures par semaine. Dans le cas des métiers spécialisés, c’est difficile d’offrir les services d’un expert en tout temps. En réduisant les heures d’ouverture, le consommateur à plus de chance de rencontrer un employé qualifié, qui peut donc bien le conseiller. En plus, des changements fondamentaux s’en viennent dans le monde du travail. Les gens veulent un horaire différent et flexible. Par ailleurs, on y gagne rarement en terme de service au client le dimanche, puisque ce sont souvent les employés les moins qualifiés qui travaillent durant cette journée.»