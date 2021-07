Vacances en Gaspésie à l'eau | Fraudée en voulant louer une roulotte

«On partait à l’aventure en Gaspésie à la fin août. On n’est pas très camping, alors on voulait essayer quelque chose de nouveau. On a fait nos recherches. On s’est pris d’avance, on a regardé sur plein de sites. Et en avril, on a trouvé une roulotte sur Market Place qui était belle, rénovée et qui convenait pour notre famille de trois enfants. Le prix était bien aussi»