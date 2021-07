Changement prochain de l’orbite de la lune | D’importantes inondations sont à prévoir

«Avec le réchauffement climatique, des banquises qui se détachent des régions polaires, le niveau moyen de l’eau des océans augmente. Par un ou deux centimètres tout au plus. Mais si vous ajoutez un ou deux cm d’eau à la grandeur des océans, ça fait beaucoup d’eau. Et lorsqu’il y a des marées hausses, elles deviennent encore plus fortes. Donc, on prévoit qu’à partir de 2025, toutes les régions côtières seront à risque. Érosion des routes, affaissement de buildings… on parle de dommages substantiels vraiment coûteux, sans compter qu’il y a probablement des vies qui seront en jeu également»