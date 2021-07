Creux historique depuis 1903 | La pandémie, catastrophique pour les mariages

En 2020, le nombre de mariages célébrés au Québec a diminué de 49 % pour atteindre son plus bas niveau depuis 1903.

C’est ce que révèle l’Institut de la statistique du Québec, mardi.

Seulement 11 300 couples ont célébré leur mariage en 2020, soit 49 % de moins qu'en 2019.

Et l’année 2021 ne s'annonce guère mieux.

Les règles sanitaires contraignantes liées à la pandémie du coronavirus sont évidemment la cause principale de cette baisse drastique, pour le plus grand malheur des amoureux et de toute l’industrie du mariage.