Chronique économique | Manque de main-d'œuvre: François Gagnon explique à qui la faute

Deux sujets au coeur de l'actualité étaient au menu, mardi matin, dans la chronique de François Gagnon : le manque de main-d'œuvre, à qui la faute et la hausse des prix à la SAQ ne serait que la pointe de l'iceberg.

L'expert économique se demande pourquoi on n'intervient pas plus rapidement pour la pénurie de main-d’oeuvre et outre les programmes d'aide trop généreux pour les employés potentiels blâme aussi la lenteur de l'accès pour les immigrants temporaires qui pourraient combler des postes et pas seulement au profit des producteurs maraichers, mais aussi dans d'autres entreprises.