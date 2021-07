Le courtage en ligne de plus en plus populaire | «Faites très attention», dit François Gagnon

La pandémie et le télétravail ont fait en sorte que de plus en plus de gens ont découvert le courtage en ligne et la possibilité, à un clic près, de «jouer» à la bourse.

Le chroniqueur économique François Gagnon avait, mardi matin, quelques consignes de prudence pour ceux qui ont ouvert des comptes en ligne.

«Plus de 50% des gens qui se sont inscrits dans le courtage en ligne dans la dernière année sont des gens de 35 ans et moins», précisait-il au micro de Louis Lacroix.