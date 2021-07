Promoteur immobilier qui disparaît avec leurs mises de fonds | «Je n’arrivais pas à y croire»

«Quand on a vu que le compte Facebook et que le site web étaient fermés, j’étais un peu stressé. Je m’en vais au bureau chef et il y avait plein de voitures dehors. Et je vois que les gens ne sont pas souriants. Et je m’en vais à la porte et je vois les feuilles de syndic de faillite. Je n’arrivais pas à y croire. C’était un choc. Pour chaque famille, la première journée, il y a un déni, des regrets. C’est psychologique. On tombe de haut. Je ne sais pas il est où. Il y a des gens qui vont se ramasser à la rue. C’est un appel à l’aide pour les familles»