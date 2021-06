La ville de Montréal a annoncé une réduction des prix pour les usagers des transports en commun.

Dès jeudi, les personnes de 65 ans et plus pourront bénéficier d'un rabais de 70% pour l'accès aux transports en commun et la carte mensuelle de la STM coûtera désormais 27 $ pour ce groupe d'âge.

La ville a aussi annoncé que tous les jeunes de 11 ans et moins auront accès gratuitement au réseau de la STM dès jeudi, s'ils sont accompagnés d'une personne de 14 ans et plus possédant un titre valide.