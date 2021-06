Fête nationale | Ouvert ou fermé?

Les épiceries, commerces à grande surface, magasins, quincailleries, succursales de la SAQ et de la SQDC, ainsi que les banques et les caisses seront fermés le 24 juin.

Certains commerces comme les dépanneurs, les petites épiceries, les pharmacies, les restaurants et les bars pourront ouvrir.

La plupart des arénas, piscines, centres sportifs et bibliothèques municipales seront fermés, mais le Biodôme, le Jardin botanique et le Planétarium et plusieurs musées seront ouverts.

Les services gouvernementaux et les comptoirs de permis de la Ville de Montréal seront fermés.

La collecte et la livraison du courrier par Postes Canada seront suspendues.

La collecte des déchets dans la plupart des arrondissements de Montréal est maintenue.

Quant aux différents transports en commun, ils fonctionneront au ralenti en suivant généralement l’horaire du dimanche.