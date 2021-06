McSween | «On est en bourse comme les partisans du Canadien: on a perdu la peur de perdre»

« Présentement, on est en bourse comme les partisans du Canadien: on a perdu la peur de perdre, on est en euphorie, on n'a plus peur de rien, donc plus peur de l'endettement. » La Coupe Stanley de 1986, la Coupe Stanley en 1993, la Coupe Stanley de 2021, je touche du bois, ont toutes ça en parallèle, on ne croyait pas gagner et on a peur du retour sur Terre. C'est un peu ça qui se passe en bourse. »