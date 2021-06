Vente d'une entreprise | «C’est plus payant et moins compliqué de vendre à un étranger qu'à son enfant»

«Le débat dure depuis des années. Quand tu vends à un étranger, si tu fais un gain en capital, tu peux être exonéré pour 892 000 $. Ça fait sauver pas mal d’impôt. C’est un beau plafond qui était de 775 000 $ et qui a été indexé tranquillement au fil du temps. Mais, quand tu vends ton entreprise à ton fils ou à ta fille, tu as droit à un dividende présumé imposable au lieu d’être un gain qui peut être exonéré. C’est donc plus "payant" et moins compliqué de vendre à un étranger qu’à son enfant. Tu n’as pas besoin de mettre en place une structure de portes-feuilles sur des générations…»