Après avoir connu des hausses de prix records | Le prix du bois d’œuvre est à la baisse

«C’est une bonne nouvelle. Il y a quelques semaines à peine, j’ai acheté des 2x6x10 à 20$ l’unité et je viens de recevoir le dernier listing et ils sont à 16,49 $. En termes de pourcentage, c’est quand même 17,5 %. Même chose pour le 2x4, à pareille date l’an passé, on le payait 3 $, rendu au mois d’août, ç’avait monté autour de 6,5 $ et il y a quelques semaines, on payait 11,50 $ et là, il est à 8,38 $. Encore là, c’est loin de ce qu’on était, mais quand tu as des rénovations à faire, si tu réussis à sauver 3 piastres du morceau x 500 morceaux, ça va assez vite merci!»