Air Transat | «Nous sommes optimistes» -La cheffe de la direction

La nouvelle présidente et cheffe de la direction de Transat A.T. se montre optimiste face à l'avenir du voyagiste québécois.

Annick Guérard a récemment pris les commandes de l'entreprise dans un contexte difficile, à savoir la pandémie mondiale de COVID-19 et le mariage raté entre Transat A.T. et Air Canada.

Avec la possibilité d'emprunter jusqu'à 700 millions $ - en vertu d'une entente avec le gouvernement fédéra- Mme Guérard estime que l’entreprise pourra sortir la tête de l’eau.