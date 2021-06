Fonds de solidarité FTQ | «Il n’accepte plus les contributions forfaitaires et les retraits bancaires automatisés»

«Une autre affaire qu’on ne dit pas dans le communiqué de presse du Fonds de solidarité c’est qu’on va réévaluer l’action du Fonds bientôt, ce qui sera ensuite annoncé. C’est certain que ce sera un excellent résultat. Il était à 11% le 30 novembre et tout le monde a fait du cash en bourse depuis ce temps... Le Fonds avait 15,6 milliards $ à gérer à cette même date! Le Fonds doit investir une partie de cette somme dans du capital de risque et dans l'économie québécoise. Il y a un objectif annuel et un moment donné, il est atteint. Le message : les Québécois en trop d'argent par rapport à l'habitude.»