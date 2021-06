Les dirigeants d'Air Canada «renoncent» à leurs primes | «Ils sont en jet lag» -Pierre-Yves McSween

Des hauts dirigeants d'Air Canada renoncent à leurs primes dans la foulée de la controverse à Ottawa.

Par communiqué dimanche soir, on mentionne que « les vice-présidents généraux et le président et chef de la direction actuelle ont choisi de rendre leurs primes et leurs droits à la plus-value d'actions de 2020 et que l'ex-président et chef de la direction d'Air Canada, Calin Rovinescu, qui a pris sa retraite en février, fera de même et remettra le tout à la Fondation Air Canada».

Y a-t-il anguille fiscale sous roche?

Paul Arcand avait hâte d'entendre la réponse de Pierre-Yves McSween, qui a d'abord lancé que « Air Canada est dans sa bonne position; ils sont en jet lag, c'a leur a pris du temps à réagir.»