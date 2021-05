Déconfinement au Canada | «Une fois la pandémie terminée, le taux directeur risque de remonter»

«De toute évidence, on va retourner bientôt à des taux d’intérêt d’équilibre. Pendant la pandémie, a eu trois baisses successives du taux directeur de 0.5 %. On était passé de 1,75 % à 0,25 %. Une fois que la pandémie sera terminée, que les gens seront vaccinés dans les prochains mois, le taux directeur risque de remonter. Les dettes à rabais vont augmenter. Les gens vont payer plus cher d’intérêts. On ne peut pas laisser l’économie canadienne avec un taux de 0.25 %, si la Banque du Canada constate que l’inflation augmente.»