Pénurie de main-d’œuvre au Québec | «Simplement pour pallier aux départs à la retraite, nous avons besoin de 1 400 000 travailleurs d’ici 2026»

«La main-d’œuvre expérimentée est déjà occupée ailleurs. On a un boom économique et tout le monde est super occupé. Je pense que le problème vient de la relève. C’est la relève qui est manquante. Tout le monde se cherche de la nouvelle main-d’œuvre. Mais dans les dernières années, on a un peu dévalorisé le travail manuel»