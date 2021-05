McSween | Taux d'imposition minimum des sociétés: «l'Irlande ne veut rien savoir»

« Présentement, on se retrouve dans une situation où les entreprises profitent que les États sont en concurrence pour aller chercher de l'argent, c'est-à-dire payer moins d'impôts (...) Au Canada aussi, tu te souviens quand Tim Hortons et Burger King se sont regroupés, on a amené au Canada le siège social pour payer moins d'impôts. C'est une inversion fiscale. »