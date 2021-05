Finances | «C’est important de conserver un bon dossier de crédit»

Avant de vous accorder du crédit ou avant la signature d’un bail, par exemple, une banque pourrait, avec votre approbation, consulter votre dossier de crédit. En fait, est-ce important un dossier de crédit? Voici quelques commentaires de notre chroniqueur financier, François Gagnon.

Un dossier de crédit résume notamment votre historique en matière de crédit. On y retrouve notamment les endroits où vous avez travaillé et les adresses où vous avez habité au cours des dernières années. Votre dossier renferme également des données sur les prêts contractés et vos habitudes de paiement comme la date d’ouverture d’un compte, sa limite de crédit, le solde qu’il reste à payer et ses conditions de paiements.

Votre dossier comprend aussi une cote de crédit, que certains appellent un pointage. Il s’agit d’un score à trois chiffres variant entre 300 et 900.