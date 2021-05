La Banque du Canada inquiète | «On s’endette comme s’il n’y avait pas de lendemain!»

« Deuxième constat : s’il y a de l’inflation, la Banque du Canada va augmenter son taux directeur pour gérer sa politique monétaire. Mais, elle a peur que les particuliers soient incapables de faire face [à des intempéries] à l’avenir. Finalement, le renouvellement hypothécaire risque d’être plus difficile pour plusieurs dans les prochaines années (...) On s’endette comme s’il n’y avait pas de lendemain! On achète des maisons comme s'il n'y avait pas de lendemain. On achète un chalet sur la marge comme s'il n'y avait pas de lendemain... »