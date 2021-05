Revue de presse | «Une série de cafouillages a mené à la fermeture du pont de l'Île-aux-Tourtes»

«Il a été fermé d'urgence parce qu’il est dans un état lamentable. C’est ce qu’on sait depuis une dizaine d’années, au moins. Des tests avaient été faits et on s’est rendu compte que les armatures aux deux bouts du pont sont en très mauvais état. On avait décidé de faire des travaux majeurs afin de renforcer les assises du pont. Mais, on a découvert que la structure elle-même est dans un état tel qu’on a dû fermer d’urgence le pont. On parle d’une série de cafouillages dans Le Journal de Montréal. [...] Ça fait des années qu’on sait que ce pont est en fin de vie et on n’a rien fait pour le changer. On tente de prolonger son utilisation alors qu’il est fini depuis des années. Il y a un problème.»