Possible grève dans l’industrie de la construction | Pas une question de salaire, mais bien de géolocalisation

«On est en 2021, il y a des applications et il va y en avoir de plus en plus. Sur ces applications, il est possible d’activer une fonction de géolocalisation. Donc, quand le travailleur ne travaille pas, il est possible d’enlever sa géolocalisation. La crainte de se faire sentir surveiller tout le temps par les entrepreneurs, dans l’industrie de la construction, c’est 85% des entreprises qui ont moins de cinq employés. Comme les PME font face à une pénurie de main d’œuvre, les dirigeants doivent travailler plus d’heures. Donc, ils ont d’autres choses à faire que de regarder sont où leurs employés en dehors des heures de bureau! Mais sur les heures de travail, ils ont droit de gérance. Comme dirigeant d’entreprise, j’ai le droit de savoir où est mon camion»