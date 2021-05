McSween | 5 entreprises « plates » que vous avez sous-estimées en bourse en 2021

« Pendant qu'il y en a qui perdent 12% hier, y en a qui ont fait 25 à 30% depuis le début de l'année. Avoir une certaine balance et un certain horizon permet dans des cycles permet de remontrer qu'il y a des circonstances où c'est payant de spéculer et que tout le monde gagne et depuis quelques jours, ceux qui ont des entreprises solides à long terme finissent par se faire payer. Il y a un équilibre dans tout ça, il n'y a pas de génie de la bourse qui se lève le matin en disant: j'ai tout compris, je fais plein d'argent à chaque fois. Les gens m'écrivent juste quand ils font des bons coups... »