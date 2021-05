Pierre-Yves McSween revenait lundi matin sur le cas de Bill Gates et de son divorce sous l'angle des grandes entreprises qui n’entendent pas à rire avec des «relations inappropriées et la gestion d’entreprise cotée en bourse.

Dans un angle économique plus près de nous, il réagissait à un article de Daniel Germain du Journal de Montréal qui en a fait sursauter plus d’un ce week-end et qui traitait de l'épargne des Québécois et ce que nous devrions avoir comme épargne si on est âgé de 40 ans.