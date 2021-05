Nouveaux tarifs sur les meubles chinois et vietnamiens | «Cette taxe va faire mal aux détaillants et aux consommateurs»

«Il y a un fabricant de meubles dans l’ouest du Canada qui a allégué que c’était du dumping de la part de ces entreprises chinoises et vietnamiennes. De la concurrence déloyale. Cette taxe va faire mal aux détaillants et aux consommateurs. Pour chaque gamme de sofas vendus, les produits fabriqués en Chine ou au Vietnam, plus abordables trouvent preneurs et font l’affaire de familles qui ont moins les moyens d’acheter des sofas haut de gamme fabriqués au Canada»