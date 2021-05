Baisse des coûts de fabrication| «Quand les subventions pour l’achat d’un véhicule électrique seront-elles abolies?»

«Entre 2025 et 2027, ça va coûter moins cher de produire un véhicule à moteur électrique que celui qui fonctionne à essence. Les subventions qui servaient à amener les coûts de l’achat à un prix raisonnable pour le consommateur devraient disparaître. Sinon, le gouvernement va subventionner le propriétaire d’un véhicule électrique. Actuellement, l’acheteur d’un véhicule électrique reçoit 13 000 $ de la part des gouvernements provincial et fédéral. Évidemment, les véhicules électriques vont faire augmenter les coûts d’assurance, d’entretien et de réparation. Parce que ce sera difficile d’expliquer dans une collision, par exemple, que ça coûte moins cher qu’avant. Il va y avoir plus de pertes totales et de frais associés à l’électronique.»