Pénurie de bois | «Est-ce que vous manipulez les quantités pour faire monter les prix?»

«Aucunement. Le bois est un produit qui est en demande mondialement. Et en Amérique du Nord, il n’y a qu’un seul prix. Il n’y a personne qui est un joueur dominant. C’est le marché qui fixe le prix du bois. Et il n’y a pas que le bois qui augmente, il y a le béton, la brique, le cuivre, le gypse. Tous des éléments qui entrent dans le prix d’une maison. C’est multifactoriel. C’est l’effet COVID d’une partie et de l’autre côté, il y a une demande incroyable du côté de la construction et de la rénovation, tant chez nous qu’aux États-Unis. Donc, tout le monde court après du bois»