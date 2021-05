Marché en surchauffe | «50 000 $ de plus sur l’offre d’achat d’une maison, qu’est-ce que ça peut changer?»

«L’autre façon de voir ça, c’est du côté du financement. 50 000 $ de plus à 2 % d’intérêts, ça fait seulement 212 $ de plus par mois, pour l’instant. Toutefois, il y a un risque d’un coût de financement supplémentaire. Si les taux d’intérêt passent de 2 à 4 % [ça va coûter plus cher]. Il y a aussi la capacité d’emprunt qui est potentiellement diminuée ailleurs ainsi que la prime de la SCHL à payer, c’est-à-dire une assurance 10 380 $. Donc, il existe plusieurs coûts à mettre 50 000$ de plus sur une offre.»