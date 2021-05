Remboursement des vols annulés par les compagnies aériennes à cause de la pandémie | Plusieurs clients ne sont pas pressés

Les clients de la compagnie aérienne qui souhaitent obtenir un remboursement peuvent désormais en faire la demande sur le site web d'Air Canada ou par l'entremise de leur agence de voyages.

Un fonds de 1,4 milliard de dollars leur sera consacré par le gouvernement fédéral dans le cadre d'un plan d'aide plus vaste de 5,9 milliards.

Les clients ayant acheté un billet ou un forfait vacances non remboursable pour un voyage commençant au plus tôt le 1er février 2020 pourront en bénéficier s'ils en font la demande d'ici le 12 juin. Pour Air Transat, la date limite est un peu plus tard.

Ceux qui ont déjà obtenu un bon de voyage, une conversion de points Aéroplan ou un eCoupon pourront également procéder à un échange.