Perspectives d’emplois et milieu de vie | Lanaudière, audacieuse et grande!

Milieu de vie enviable et chaleureux

Travailler et vivre dans Lanaudière, c’est aussi savourer l’excellence culturelle… d’ici et d’ailleurs, de la musique classique au riche répertoire traditionnel. En toute saison, dans un cadre accessible… et naturellement exceptionnel.

Qui plus est, Lanaudière est propice à l’épanouissement éducatif et récréatif, sans oublier l’accès privilégié à des logements de qualité et abordables.

L’audace de s’établir en région est non seulement récompensée par de foisonnantes opportunités de carrière, mais aussi par une myriades d’activités extérieures et de beautés naturelles.

Une destination d’incontournables

Grâce à ses grands espaces vierges et sauvages agrémentés de 10 000 lacs et rivières, de chutes, de cascades, de plaines, de montagnes et de nombreuses plages, la région est sans contredit un paradis du plein air!

Le bonheur n’est pas ailleurs, il est là, dans Lanaudière. Il suffit d’ouvrir les yeux et de se laisser porter par ses envies d’air pur et de beaux paysages.

Lanaudière a tant à offrir, nul besoin d’aller bien loin pour s’évader ou seulement bouger. Chaque journée apporte son lot de nouveautés, d’occasions à saisir pour se redécouvrir, se recentrer, se divertir.

Faire ensemble

Que l’on soit en kayak à Joliette, dans une pourvoirie à Saint-Zénon ou sur une terrasse à l’Assomption, les racines de Lanaudière sont étendues, fortes et pleines de vie.

Fruit d’une collaboration entre la Table des préfets de Lanaudière, Tourisme Lanaudière et Lanaudière économique, la nouvelle identité de Lanaudière - «Osez Grand • Vivez grand» - manifeste la vitalité de ses résidents, tout comme leur remarquable esprit de solidarité.

Le nouveau site internet de Lanaudière vous permettra de découvrir le dynamisme d’une région stimulante et enrichissante. Il renferme un bouquet de conseils, d’inspirations et d’informations pertinentes pour votre nouvelle aventure dans la région.

Osez la grandeur et vivez Lanaudière.