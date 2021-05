Réouverture des terrasses à Montréal le 1er juin | Valérie Plante plaide sa cause

«Le plus tôt qu’on pourra ouvrir, le mieux ce sera. Tous les restaurateurs ont très hâte. Mais je ne suis pas encore prêt parce que c’est difficile de reprendre des employés quand on n’a pas de date précise. On espère qu’on le saura plus que deux jours à l’avance. Rouvrir un restaurant, c’est très difficile. C’est au moins deux semaines de travail. Premièrement, on est fermés depuis presque sept mois. Il faut relaver la vaisselle, les vitres, les tables, les chaises, les lumières au plafond… toute l’entreprise. Il faut regarnir les réfrigérateurs et les congélateurs de nourriture. Ça ne sera pas une mince tâche, imaginez 15 000 restaurants qui ouvrent en même temps. Est-ce qu’il va y avoir de la salade pour tout le monde? Et on va manquer de personnel. Va falloir embaucher, va-t-on en trouver?»