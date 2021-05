Cogeco Média et Arsenal Média concluent une entente

Cogeco Média et Arsenal Média annoncent jeudi la conclusion d’une entente visant l’acquisition et la vente de stations de radio situées au Saguenay-Lac-Saint-Jean et en Abitibi.

La station de radio appartenant à Arsenal Média, connue sous l’appellation CILM, sera acquise par Cogeco Média et les stations appartenant à Cogeco Média de la région de l’Abitibi, Capitale Rock (95.7 - 102.1 - 104.3) et Wow (96.5 - 103.5 - 103.9), seront acquises par Arsenal Média.

Cette transaction sera soumise aux conditions de clôture usuelles, dont l’approbation du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC).

« Pour Cogeco Média, l'acquisition de CILM lui permettra d'exploiter une station musicale à Saguenay dont les activités de programmation sont complémentaires à celles de KYK 95.7, une station parlée exploitée actuellement par Cogeco dans ce même marché. Je tiens aussi à dire aux employés de CILM que nous avons bien hâte de les accueillir dans la grande famille de Cogeco », souligne Richard Lachance, président de Cogeco Média.

« Pour Arsenal Média il s’agit d’une transaction stratégique très importante. Notre positionnement à titre de leader régional prend tout son sens dans le contexte de cette entente conclue avec Cogeco. Pour Arsenal Média il s’agit d’une des plus importantes acquisitions des 4 dernières années et nous en sommes très fiers », conclut Sylvain Chamberland, président de Arsenal Média.