Télétravail et pandémie | Vos heures de travail se sont-elles allongées?

«À l’heure actuelle, c’est un droit qui n’existe pas. Mais on se questionne à savoir si les employés ont besoin de mesures dans nos lois qui les protégeraient de façon à ce qu’ils puissent déconnecter selon leurs heures de travail, durant les week-ends ou pendant les vacances. Parce qu’on voit qu’il n’y a plus de limitations entre le temps de travail et le temps de vie personnelle. Il n’y a plus d’heures normales d’ouverture et ç’a des conséquences sur la santé et la capacité des employés d’aller chercher un équilibre de vie»