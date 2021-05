C'est notre argent | Après plus d'un an de pandémie, avez-vous moins d'argent dans vos poches?

La pandémie de COVID-19 a eu un effet étonnant sur le portefeuille des Québécois. Alors que certains ont connu un passage à vide, d’autres n’ont jamais eu autant d’argent dans leur compte de banque. Après plus d'un an de crise sanitaire, avez-vous plus ou moins d'argent dans vos poches ?

L’animateur de l’émission C’est notre argent, Jeffrey Subranni, et le chroniqueur économique, François Gagnon, demandent aux auditeurs quelle est leur situation financière depuis le début de la crise sanitaire au Québec.