Bell devient le promoteur du GP du Canada | «Ces gens font de l’argent avec un événement payé par les fonds publics»

«C’est un promoteur qui passe à go, après Gilbert Rozon, qui ironiquement a vendu Juste pour rire avant la pandémie, ou encore Spectra qui a vendu au Groupe CH. [Ces personnes ou ces entreprises] font de l’argent avec un événement payé [en partie] par les fonds publics. Quand c’est le temps de sortir, c’est une transaction privée, opaque. On ne saura pas les détails. On ne saura pas combien de millions $ ont été touchés. Si tu demandes des fonds publics pour un événement comme le Grand Prix de F1, le Festival de jazz, les Francos, peu importe, et que tu fais beaucoup d’argent au moment de vendre, j’aimerais ça voir la marge chaque année. Au net, c’est quoi le flux monétaire?