Le coût d’un loyer à Montréal | «Il manque d’offre dans le marché actuel»

«Oui, des gens payent 500 $ ou 600 $ par mois pour un loyer à Montréal. Eh oui, ça monte vite à 1000 $ et plus. Mais, ce que tu as pour 500 $ en 2021 ce n’est pas ce que j’avais en 1998. Hier, il y a eu de gros débats à ce sujet. Les gens se sont notamment déchainés sur les médias sociaux à la suite des propos de François Legault [sur le coût médian d'un logement à Montréal]. Peut-on parler des vrais problèmes? Les flips immobiliers ne représentent pas la majorité du marché. L’autre point : le contrôle des loyers. On veut tellement contrôler les loyers qu’on a oublié un côté obscur à cela. Oui, on protège le locataire. Mais, ça n’évite pas le choc tarifaire. Si tu changes de loyer, tu vas te faire frapper par la juste valeur marchande. Ensuite, on a la manie du déménagement au Québec. Ainsi, on s’expose au choc tarifaire. Par ailleurs, il manque d’offre de logement.»