Pierre Karl Péladeau remplacera le PDG de Vidéotron | «Ça lui fait beaucoup de chapeaux»

«Les marchés boursiers n’ont pas pris cette nouvelle avec optimisme, parce que le titre de Québecor a baissé de plus de 5 % à la Bourse de Toronto, mardi. Même si c’est une entreprise à maturité, qui génère de bons flux monétaires et de bons rendements - 14 % de marge nette et 617 millions $ de bénéfices nets sur 4 milliards $ de revenus – elle aura des défis dans le futur. Le marché assiste à la coupure d’un poste de président. On ramène le président du holding, qui remplace aussi France Lauzière chez TVA, qui a acheté une compagnie de taxi, qui parle d’Acheter Air Transat… Ça lui fait beaucoup de chapeaux. Les marchés aiment bien qu’une personne se dédie cent pour cent à une tâche…»