La maison du patron de PornHub à vendre | Pierre-Yves McSween traite du gain en capital sur la résidence principale

«Au-delà de la décadence de la maison, je veux traiter du gain en capital. Au Canada, on donne plein d’échappatoires fiscales, dont le REER, le CELI, le REEE… Le but avec la résidence principale, c’est de dire qu’on va protéger, que tu sois pauvre ou riche, la résidence principale où vivent les Canadiens. Mais, M. Antoon, techniquement, n’a pas encore habité la maison qu’il met en vente. S’il fait un gain, ce ne sera pas imposable selon les règles au Canada, car c’est sa résidence principale. Évidemment, il faut qu’elle soit déclarée résidence principale... Est-ce qu’on devrait commencer à parler d’une imposition sur le gain en capital sur les résidences principales à partir d’un certain profit ou encore à partir d'une certaine période? Ainsi, tous les tours de passe-passe qui ont lieu actuellement n’existeraient plus.»