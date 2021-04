Finances du Canada | Le gouvernement Trudeau dévoilera son budget lundi

Le gouvernement Trudeau dévoilera son premier budget en plus de deux ans, lundi. Voici le commentaire de notre chroniqueur financier François Gagnon.

Très attendu, ce devrait brosser un portrait plus détaillé de l’état des finances du Canada après plus d’un an de pandémie.

On devrait aussi en apprendre sur la stratégie du gouvernement à propos de la relance économique.