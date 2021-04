Efforts pour lutter contre les changements climatiques | Pourquoi le géant Apple fait-il ça? Parce que c’est payant»

«Les compagnies ne deviennent pas vertes par hasard; elles n’ont pas eu une conscience sociale du jour au lendemain. Maintenant, les grandes entreprises de ce monde sont pointées du doigt et on leur demande ce qu’elles font pour l’environnement. La génération qui arrive est "une classe ambitieuse", c’est-à-dire qu’elle veut avoir son café équitable et sa Tesla électrique. Elle veut avoir la conscience tranquille, du moins en apparence, dans ses placements. Alors, Apple a dit vouloir faire sa part. La compagnie va investir 200 millions $ américains dans la captation du carbone et autres projets qui vont restaurer la planète.