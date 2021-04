McSween | Injecter 6 milliards dans Air Canada: «Je ne veux pas être négatif, mais je ne veux pas être naïf»

Deux sujets dans la chronique de Pierre-Yves McSween, qui se demande ce que représente l'injection de six milliards pour Air Canada et qui se questionne à propos des «influenceurs» à savoir comment ils et elles redéfinissent l’élastique fiscal à l'approche du 30 avril.

Dans les deux cas, le chroniqueur économique du 98.5 analyse si les règles et les arrangements fiscaux sont adaptés.