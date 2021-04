Du Chablis pour tous

Que vous soyez un amateur aguerri de Chablis ou que vous soyez simplement curieux de découvrir cette région réputée pour ses blancs distinctifs et énergiques, il y a beaucoup de plaisir à s’offrir une bouteille sympathique issue des appellations Chablis et Petit Chablis. Même ceux qui connaissent les secrets des crus les plus réputés savent tout le plaisir que l’on trouve à savourer ces vins abordables, capables de séduire et même de surprendre.

Parmi les quatre niveaux d’appellations des vins de Chablis, les Chablis et Petit Chablis représentent respectivement 66% et 19% de toute la production – ce qui laisse 15% aux Chablis Premier Cru et Chablis Grand Cru. C’est donc dire que la grande majorité des vins de Chablis se retrouvent dans ces deux premiers niveaux, dont les vins sont en bonne partie vendus au Québec sous la barre des 25$. Avec les qualités d’expression et de personnalité qui sont au rendez-vous à ce prix, il ne faut surtout pas s’en priver!

Un « petit » qui cache un grand

Si l’adjectif « petit » peut donner l’impression que le Petit Chablis est pris un peu à la légère, les vins se révèlent souvent tout aussi intéressants et agréables que les vins d’appellation Chablis « tout court ». En effet, en Bourgogne, il y a 4 niveaux d’appellation : Régionales, Villages, Villages Premiers Crus et Grands Crus. Les appellations Petit Chablis et Chablis sont toutes les deux des AOC Villages, au même niveau dans la hiérarchie.

Créée en 1944, cette appellation Petit Chablis a permis d’élargir le type de terroirs où le Chardonnay pouvait être planté. Est-ce par attachement aux terroirs traditionnels que les vignerons ont qualifié ces nouveaux venus de « petits »? Quoi qu’il en soit, l’amateur d’aujourd’hui peut se réjouir d’avoir accès à cette autre expression du caractère de la région.

Ce qui distingue principalement le Petit Chablis des autres appellations de Chablis est que les vignobles sont situés sur des plateaux et des hauts de coteaux (souvent plus frais) et sur un type de sols différents. Au lieu du calcaire kimméridgien qui caractérise la grande majorité des vignobles de la région, les vignobles de Petit Chablis sont situés sur des sols dits portlandiens, plus récents et d’une couleur plutôt brune, alors que le kimméridgien porte sur le blanc. Si les vins issus de sols du kimméridgien accentuent le côté minéral, avec une acidité fraîche et vivifiante, le Petit Chablis tend à avoir un peu plus de rondeur et de fruité – un côté un peu plus gouleyant, pourrait-on dire.

Résultat, le Petit Chablis se montre déjà généreux en jeunesse, tandis qu’une bonne portion des Chablis peut profiter de quelques années en cave pour se déployer pleinement. Dans les deux cas, ce sont des vins agréables et faciles à boire, mais qu’on peut mettre à profit de différentes manières. Si le côté un peu plus vif d’un Chablis en fait l’accord classique et rêvé avec les huîtres ou un poisson blanc grillé et arrosé de beurre citron, les accents fruités d’un Petit Chablis, surtout sur un millésime plus mûr et plus solaire, s’exprimeront bien sur des crevettes servies avec une salsa à la mangue ou à l’ananas, voire même sur un sauté de porc aux champignons aux saveurs asiatiques.

Ceci dit, chacun peut trouver ses propres préférences dans le monde des accords, et le caractère accessible des Chablis et Petit Chablis permet justement d’explorer sans stresser, que ce soit pour vos apéritifs, vos plateaux de charcuterie et de fromages ou pour accompagner un plat de pâtes ou un wok de légumes. On peut trouver de belles nuances, d’un vin à l’autre, sans que ça devienne compliqué.