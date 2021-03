6 avantages de choisir d’afficher sur Chalet à Rabais

Propriétaires de chalets québécois, voici venir le moment de planifier votre offensive pour voir votre hébergement exposé et proposé à sa juste valeur aux potentiels locataires. Voici 6 bonnes raisons d’afficher sur la plateforme Chalet à Rabais.

La visibilité signée Chalet à Rabais Chalet à Rabais, c’est une foule d’avantages et de points positifs. D’abord, il s’agit d’une entreprise est fièrement québécoise, ce que les gens recherchent de plus en plus, doublement depuis l’arrivée de la pandémie. La plateforme est aussi riche que proactive. Blogue tenu par des journalistes et rédacteurs d’expérience, développement de partenariats majeurs, publicités radiophoniques, développement du réseau anglophone à venir (est-ontarien et canadien) avec Cottagedisount.com : ce ne sont pas les stratégies, les idées, ni les projets à venir qui manquent.

Le pouvoir d’attraction naturel de la notion de « rabais » On le sait, les gens sont souvent portés à payer un objet ou un service de plus grande valeur lorsqu’il est annoncé à rabais. C’est exactement ce que propose Chalet à Rabais. Alors que sur notre plateforme, tout à rabais, les possibilités, les offres et les locations attirent, étonnent et se multiplient.

Les valeurs d’aide et de coopération Faire partie de la grande famille de Chalet à Rabais, c’est encourager une équipe d’entrepreneurs propriétaires de chalets ayant vécu les répercussions du confinement et souhaitant aider leurs confrères en offrant des hébergements à prix réduit. L’idée derrière cette stratégie de coopération? Il vaut mieux avoir une diminution de revenus en comblant les dépenses fixes que de perdre un investissement.

La stratégie post-pandémie Lorsque sera venu le jour heureux où la pandémie sera derrière nous, Chalet à Rabais offrira un duo de possibilités à ses membres: combler une plage horaire en cas d’annulations de dernière minute et l’offre de la location de vos petits coins de paradis en semaine et à rabais aux travailleurs friands de quiétude et de repos.

Les petits coups de pouce d’attraits touristiques En proposant aux futurs locataires une liste des attraits touristiques de la région environnante de votre chalet – présentée sur la même fiche que celui-ci -, Chalet à Rabais suscite l’intérêt du public deux fois plutôt qu’une. Même chose lorsque les gens lisent et sont interpellés par les articles du blogue créés par les journalistes reconnus présentant les activités et les bons restos autour de votre région.

Un développement international à venir Encore une fois, lorsque la pandémie ne sera plus qu’un mauvais souvenir et que le retour à la normale le permettra, une stratégie de développement sur le marché international sera mise en place pour attirer et faire le bonheur des clients venant nous visiter depuis l’extérieur du Québec et du Canada.