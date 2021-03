Budget du gouvernement Legault | «La priorité en 2021, c’est de vaincre la pandémie»

«La priorité en 2021, c’est de vaincre la pandémie. L’année suivante, ce sera de retrouver le plein emploi. Ensuite, on s’occupera de l’équilibre budgétaire. Ça va demander un effort qui correspond à 1,3 milliard $ par année, c’est-à-dire un pour cent des revenus ou des dépenses. Cet effort est raisonnable. Le Québec a quand même 200 milliards $ de dette nette à financer. On a fait des efforts depuis 25 ans pour contrôler celle-ci. Je dois m’assurer, avec le moins de cicatrices possible, de revenir à l’équilibre budgétaire.»