Budget du Québec | «Je dirais que c’est un budget plate et j’aime ça de même !»

«Non seulement c’est un budget conservateur, je dirais que c’est un budget plate ! Et, j’aime ça de même. J’ai été frappé par l’absence de bébelle, hier. Je pense aux programmes marketing : les crédits d’impôt pour ceci et les chèques pour cela, qui servent généralement à faire du bling-bling politique… Il n’y en a pas dans ce budget, excepté le 100 $ pour les étudiants d’université. C’est un budget assez sobre, un budget qui assure. […] On qualifie ce budget de conservateur notamment parce que le ministre des Finances sous-estime les revenus. Il se crée un petit coussin. […] En conclusion, le Québec s’en tire pas trop mal. Quand on se compare, on se console. Je suis plutôt content.»